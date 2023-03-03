Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı 57'ye yükseldi

Rapti, "Elbette bu yıllarda bir şeyler yapılmalıydı ama hatırlayacağınız üzere Yunanistan 10 yıldan fazla bir süre büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı, bu da birçok şeyin geriye gittiği anlamına geliyor." dedi.



Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomous da demiryolu projelerinin uygulanmasındaki "kronik gecikmelerin" ülkenin kamu sektöründe onlarca yıl öncesine dayanan "çarpıklıklardan" kaynaklandığını söyledi.