Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Trenlerin enkazında arama çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle öfkeli olan Yunanlılar sokaklara çıktı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 1

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 2

Haberde, 6'sı ağır 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 3

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 4

TUTUKLANAN İSTASYON ŞEFİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 5

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 6

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği iddiası yer aldı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 7

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 8

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Yunanistan Ulaştırma Bakanı, Kostas Karamanlis  kazanın ardından istifa ettiğni duyurdu.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 9

Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyledi.

Karamanlis, “Ne yazık ki demiyolu ve trenleri yenileme çalışmalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz.” dedi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 10

Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 11

 Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşımıştı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 12

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Bugün de Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 13

TÜRKİYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Türkiye, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek komşusu Yunanisyan'a başbaşsağlığı diledi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 14

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e gönderdiği mesajda, "tren kazasından derin üzüntü duyduğunu, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini ve yaralılara şifa dilediğini" belirtti.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a taziyelerini iletti.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 46'ya yükseldi - 16

ÜNİVERSİTELERDE ANMA TÖRENLERİ

Öte yandan, tren kazasında ölen öğrencilerin arkadaşların ülkedeki çeşitli üniversitelerde anma törenleri düzenledi.

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