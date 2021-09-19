Yunanistan'ın Sisam Adası'nda kapalı mülteci kampı açıldı

Bu kamp, diğer Ege adaları İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanan beş kamptan biri. Avrupa Birliği (AB), bu proje için 276 milyon euro ayırdı. İlk olarak Sisam adasında açılan kamp, diğer adalarda da açılması planlanan kamplar için pilot proje olarak nitelendiriliyor.