Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri?

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 14:53 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 15:03
Yeni bir araştırmaya göre, Pasifik Okyanusu'ndaki devasa yüzen plastik çöplerin çoğu, iki ülkedeki (Japonya ve Çin) aşırı avlanmadan kaynaklanıyor.
Bilim insanları, 2019 yılında The Ocean Cleanup organizasyonunun yardımıyla topladıkları 573 kilogram kuru sert plastik çöpü analiz etti. Araştırmacılar, parçaların dörtte birinden fazlasının atılmış ve kaybolmuş balıkçılık malzemelerinden kaynaklandığını buldu.
Araştırmaya katılan veri bilimcisi Laurent Lebreton ve meslektaşları, “Kuzey Pasifik subtropikal girdabındaki çoğu yüzen plastiğin beş sanayileşmiş balıkçı ülkesine kadar izlenebileceğini ortaya koyduk” dedi.
Bilim insanları tarafından kökenlerine kadar incelenen 232 plastik nesnenin yaklaşık üçte ikisi Japonya veya Çin'de yapıldı. Bunların yüzde 10'u Güney Kore'den, yüzde 6,5'i ABD’den yüzde 5,6'sı Tayvan'dan ve yüzde 4,7'si Kanada'dan geldi.
Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada atıkların okyanuslara nasıl geldiğini simüle etmek için bilgisayar modelleri kullanıldı. Ardından, plastik bir parçanın balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanma olasılığının karadakilere göre on kat daha fazla olduğu keşfedildi.
Diğer taraftan, daha önce balıkçılık ile ilgili faaliyetler nedeniyle,okyanuslara yılda yaklaşık yarım milyon ton plastik atık bırakıldığı düşünülüyordu. Ancak, yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılara göre, yıllar içinde defalarca alıntılanan bu tahmin, 1970'lere dayanan bir ilk çalışmanın ardından sürekli olarak yanlış kullanıldı.
Çalışmanın yazarları, “'O zamandan beri, yakın zamanda, daha güvenilir bir tahmin önerilmedi. Analiz ettikleri şeylerin yaklaşık yarısı yirminci yüzyıldandı. Bu beş ülke, okyanusa kara kaynaklı plastik emisyonlarına büyük katkıda bulunanlar olarak kabul edilmedi, bunun yerine Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki büyük balıkçı ülkeleri olarak tanımlandılar.
Balıkçılık endüstrisinden daha fazla şeffaflık ve için ülkeler arasında güçlendirilmiş iş birliği, okyanus plastiklerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan,”çöp girdabı” olarak da Pasifik Okyanusu’ndaki çöp sahasının 1.8 trilyon plastik parça içerdiği tahmin ediliyor.