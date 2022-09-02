Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri?

Dörtte üçü sularla kaplı olan gezegenimizin geleceğini, buralara atılan plastik atıklar büyük ölçüde tehdit ediyor. Dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik Okyanusu'ndaki çöplerin kaynağını izleyen bilim insanları, denizleri kirleten 5 ülkeyi listedi.

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 14:53 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 15:03

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 1

Yeni bir araştırmaya göre, Pasifik Okyanusu'ndaki devasa yüzen plastik çöplerin çoğu, iki ülkedeki (Japonya ve Çin) aşırı avlanmadan kaynaklanıyor.

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 2

EN ŞİDDETLİ ETKİ BALIKÇILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANDI

insanları, 2019 yılında The Ocean Cleanup organizasyonunun yardımıyla topladıkları 573 kilogram kuru sert plastik çöpü analiz etti. Araştırmacılar, parçaların dörtte birinden fazlasının atılmış ve kaybolmuş balıkçılık malzemelerinden kaynaklandığını buldu. 

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 3

Araştırmaya katılan veri bilimcisi Laurent Lebreton ve meslektaşları, “Kuzey Pasifik subtropikal girdabındaki çoğu yüzen plastiğin beş sanayileşmiş balıkçı ülkesine kadar izlenebileceğini ortaya koyduk” dedi.

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 4

JAPONYA VE ÇİN ZİRVEDE

Bilim insanları tarafından kökenlerine kadar incelenen 232 plastik nesnenin yaklaşık üçte ikisi Japonya veya Çin'de yapıldı. Bunların yüzde 10'u Güney Kore'den, yüzde 6,5'i ABD’den yüzde 5,6'sı Tayvan'dan ve yüzde 4,7'si Kanada'dan geldi.

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 5

Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada atıkların okyanuslara nasıl geldiğini simüle etmek için bilgisayar modelleri kullanıldı. Ardından, plastik bir parçanın balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanma olasılığının karadakilere göre on kat daha fazla olduğu keşfedildi.

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 6

Diğer taraftan, daha önce balıkçılık  ile ilgili faaliyetler nedeniyle,okyanuslara yılda yaklaşık yarım milyon ton plastik atık bırakıldığı düşünülüyordu. Ancak, yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılara göre,  yıllar içinde defalarca alıntılanan bu tahmin, 1970'lere dayanan bir ilk çalışmanın ardından sürekli olarak yanlış kullanıldı.  

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 7

Çalışmanın yazarları, “'O zamandan beri, yakın zamanda, daha güvenilir bir tahmin önerilmedi. Analiz ettikleri şeylerin yaklaşık yarısı yirminci yüzyıldandı. Bu beş ülke, okyanusa kara kaynaklı plastik emisyonlarına büyük katkıda bulunanlar olarak kabul edilmedi, bunun yerine Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki büyük balıkçı ülkeleri olarak tanımlandılar. 

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 8

Balıkçılık endüstrisinden daha fazla şeffaflık ve için ülkeler arasında güçlendirilmiş iş birliği, okyanus plastiklerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri? - 9

Öte yandan,”çöp girdabı” olarak da Pasifik Okyanusu’ndaki çöp sahasının 1.8 trilyon plastik parça içerdiği tahmin ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER