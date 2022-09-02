Yüzen çöp denizinde en büyük payı olan ülkeler hangileri?

Diğer taraftan, daha önce balıkçılık ile ilgili faaliyetler nedeniyle,okyanuslara yılda yaklaşık yarım milyon ton plastik atık bırakıldığı düşünülüyordu. Ancak, yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılara göre, yıllar içinde defalarca alıntılanan bu tahmin, 1970'lere dayanan bir ilk çalışmanın ardından sürekli olarak yanlış kullanıldı.