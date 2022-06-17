Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerini Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ağırlayan Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan tepkisini soğuk tavırlarıyla ortaya koydu. Zelenski'yi savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya otumadan bitimeye çalışmakla suçlayan Macron'un elleri, tüm kucaklama ve gülümseme çabalarına rağmen boş kaldı. İkili arasında yaşanan tuhaf ve gergin anlar, uluslararası basının objektiflerine yansıdı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 17.06.2022 - 09:53 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 09:58

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 1

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat’ta başlayan -Ukrayna savaşının ardından ilk kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 2

MACRON'U GÖRDÜĞÜNE SEVİNMEDİ

Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  Macron'un gelişinden hoşnut görünmüyordu.   

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 3

Fransız lider, Ukraynalı yetkilileri Rusya'yı "küçük düşürmeye" değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere ederek çatışmayı sona erdirmeye çağırdığı için eleştirildikten sonra, Zelenski ile Macron arasındaki gerginlik bu karelere yansıdı. 

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 4

Macron, Zelenski ve diğer AB liderleriyle Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısının sonunda kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı’nı kucaklamaya çalıştı ancak soğuk bir tavırla karşılandı. Macron uzanıp sarılmak için uzanırken, Zelenski açıkça tereddüt etti.

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 5

Macron defalarca Zelenski’ye gülümsemesine rağmen  Zelenski gözlerini başka yere çevirdi ya da yere baktı.

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 6

"MACRON, PUTİN'İN EYLEMLERİ İÇİN MAZERET ÜRETİYOR"

Diğer taraftan Zelenski, daha önce, çatışmada arabulucu olarak kabul edilen Macron'u Putin ve eylemleri için mazeret bulmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet başkanı ayrıca Macron'un son açıklamalarına şaşırdığını ve kendinin barışı doğru yollarla aradığını vurguladı.

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 7

Bu ayın başında Financial Times’a konuşan Zelenski, "Kimseyi küçük düşürmeyeceğiz. Doğru şekilde cevap vereceğiz” dedi. Ateşkes çağrıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı, Putin ile "doğrudan müzakerelere" açık olduğunu da sözlerine ekledi:

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 8

“Herhangi bir savaş müzakere masasında sona erdirilmelidir. Tarihte aynen böyle olmuştur. İstesem de istemesem de hala  ararlıyım, bu savaşa ciddi bir şekilde son vermeyi tartışmaya hazırsak Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım.”

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 9

AB LİDERLERİ ZELENSKİ'YE "YANINDAYIZ" MESAJI VERDİ

Öte yandan, AB liderleri Kiev’e ziyaretleri esnasında, savaşın parçaladığı ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB)  katılmasına ilişkin Ukrayna'ya güvence verdi. Almanya, Fransa, İtalya ve Romanyalı liderler, Ukrayna'ya "hemen" aday statüsü verilmesi konusunda ısrar edeceklerini vurguladı. 

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 10

Almanya Başbakanı Scholz, "Ukrayna AB ailesinin üyesi. Ancak, Ukrayna'nın AB üyeliği için demokrasi ve hukukun üstünlüğü şartlarının sağlanması gerekli" derken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron,  “Ukrayna halkının kahramanlığını hayal etmelisiniz. Ukrayna bize güvenebilir, Avrupa'nın güvenliği ukrayna topraklarında belirleniyor. Avrupa zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacak" açıklamasını yaptı.

Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 11
Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 12
Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 13
Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 14
Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 15
Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama - 16

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