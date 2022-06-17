Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama

"MACRON, PUTİN'İN EYLEMLERİ İÇİN MAZERET ÜRETİYOR"

Diğer taraftan Zelenski, daha önce, çatışmada arabulucu olarak kabul edilen Macron'u Putin ve eylemleri için mazeret bulmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet başkanı ayrıca Macron'un son açıklamalarına şaşırdığını ve kendinin barışı doğru yollarla aradığını vurguladı.