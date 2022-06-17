Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 17.06.2022 - 09:53 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 09:58
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.
Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Macron'un gelişinden hoşnut görünmüyordu.
Fransız lider, Ukraynalı yetkilileri Rusya'yı "küçük düşürmeye" değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere ederek çatışmayı sona erdirmeye çağırdığı için eleştirildikten sonra, Zelenski ile Macron arasındaki gerginlik bu karelere yansıdı.
Macron, Zelenski ve diğer AB liderleriyle Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısının sonunda kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı’nı kucaklamaya çalıştı ancak soğuk bir tavırla karşılandı. Macron uzanıp sarılmak için uzanırken, Zelenski açıkça tereddüt etti.
Macron defalarca Zelenski’ye gülümsemesine rağmen Zelenski gözlerini başka yere çevirdi ya da yere baktı.
Diğer taraftan Zelenski, daha önce, çatışmada arabulucu olarak kabul edilen Macron'u Putin ve eylemleri için mazeret bulmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet başkanı ayrıca Macron'un son açıklamalarına şaşırdığını ve kendinin barışı doğru yollarla aradığını vurguladı.
Bu ayın başında Financial Times’a konuşan Zelenski, "Kimseyi küçük düşürmeyeceğiz. Doğru şekilde cevap vereceğiz” dedi. Ateşkes çağrıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı, Putin ile "doğrudan müzakerelere" açık olduğunu da sözlerine ekledi:
“Herhangi bir savaş müzakere masasında sona erdirilmelidir. Tarihte aynen böyle olmuştur. İstesem de istemesem de hala ararlıyım, bu savaşa ciddi bir şekilde son vermeyi tartışmaya hazırsak Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım.”
Öte yandan, AB liderleri Kiev’e ziyaretleri esnasında, savaşın parçaladığı ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasına ilişkin Ukrayna'ya güvence verdi. Almanya, Fransa, İtalya ve Romanyalı liderler, Ukrayna'ya "hemen" aday statüsü verilmesi konusunda ısrar edeceklerini vurguladı.
Almanya Başbakanı Scholz, "Ukrayna AB ailesinin üyesi. Ancak, Ukrayna'nın AB üyeliği için demokrasi ve hukukun üstünlüğü şartlarının sağlanması gerekli" derken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Ukrayna halkının kahramanlığını hayal etmelisiniz. Ukrayna bize güvenebilir, Avrupa'nın güvenliği ukrayna topraklarında belirleniyor. Avrupa zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacak" açıklamasını yaptı.