Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir

Covid-19 virüsünün kaynağı henüz bilinmese de yarasalardan veya pangolinden insanlara zıpladığına inanılıyor. Bilim insanları, benzer bir şekilde sinekleri ve karıncaları enfekte eden iki mantar türünün daha insanlara sıçrayarak salgına yol açabileceğini söyledi. Entomophthora Muscae ve Ophiocordyceps türü mantarlar, enfekte ettiği canlıların beyinlerini adeta bir zombi gibi ele geçererek onları hastalığı yaymak için kullanıyor. Peki popüler dizi "Last of Us" ile gündeme gelen ve insanları enfekte eden bir zombi mantar salgını ne zaman ortaya çıkabilir?

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 1

Araştırmacılar, insanları enfekte eden ve onun davranışlarını kontrol edebilen bir mantar salgının yolda olabileceği konusunda uyardı.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 2

Söz konusu mantar salgını  HBO’nun yeni zombi dizisi 'The Last of Us'a da konu edildi. Dizi, kurbanları zombiye dönüştüren bir mantarın tüm dünyaya yayılması yer alıyor.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 3

Bilim insanları, dizideki  parazitin aslında, enfeksiyondan sonra ev sahibinin vücudunda büyüyen ve davranışını kontrol edebilen gerçek bir mantar grubuna dayandığını söyledi. 

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 4

"OLASILIK DIŞI DEĞİL"

Endişe verici bir şekilde uzmanlar, benzer bir mantarın insanlara bulaşabilecek şekilde evrimleştiği fikrinin “gerçekten çok uzak olmadığı”na dikkat çekti.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 5

Bu mantarlardan birini, dişi karasinekleri enfekte eden ve kurbanının cesedini erkekleri onunla çiftleşmeleri için çekmek için kullanan Entomophthora Muscae oluşturuyor. 

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 6

Geçen yıl yapılan bir araştırmada, dişi karak sinek  ne kadar uzun sürede  ölürse erkek sineklere o kadar çekici geldiği ortaya çıktı.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 7

Bununla birlikte, E. Muscae, vücutta büyüyerek sinir sistemini enfekte etmeden önce karasineğin derisinden nüfuz ediyor. Mantar, hayvanın bağırsaklarını yaklaşık bir haftada sindirdikten sonra, sineği ölmeden önce yüksek bir noktaya çıkmaya ve kanatlarını açmaya zorluyor.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 8

Daha sonra, mantarlar hayvan ölüsü üzerinde onlarca mikro boyutlu sap geliştiriyor. Bu saplardan her biri dışarı doğru atılabilen bir spora sahip basınçlı bir sıvı topu içeriyor. Erkekler enfekte dşi ölüsü ile çiftleştiğinde ise bu sporlar dağılıp onu bir zombi kara sineğine dönüştürüyor.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 9

Kopenhag Üniversitesi'nde profesör ve araştırmanın yazarı Dr Henrik de Fine Licht, "Bir mantar hastalığının bir türden, bu durumda böceklerden ve insanlara "sıçraması" çok da abartılı olmayan bir fikir. Yeni hastalıkların çoğu o diğer türlerden geçiş yapan patojenik organizmalardan geliyor, bu nedenle zombi mantar salgını oldukça fikri oldukça gerçekçi" diye konuştu.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 10

YAKIN BİR TARİHTE ORTAYA ÇIKABİLİR Mİ?

Fine Licht, sözlerine şöyle devam etti:

"Zombi-sineklere’ neden olan Entomophthora muscae veya ‘zombi-karıncalara’ neden olan Ophiocordyceps türleri gibi mantarları manipüle eden tüm davranışlar konakçıya çok özeldir. Mantarların, konakçılarını davranışsal olarak manipüle etme yetenekleri, ilgili böcek konaklarıyla milyonlarca yıllık ortak evrim sırasında gelişti. Bu nedenle bu tür bir mantarın insanları zombiye dönüştürmesi yakın bir gelecekte olası değil.”

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 11

The Last of Us'ın ortak yaratıcıları Neil Druckmann ve Craig Mazin ise mantarlarının aslında karıncalarına bulaşan Ophiocordyceps’e dayandığını söyledi.

Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir - 12

Druckmann ve Craig Mazin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ophiocordyceps büyüleyici bir kavram ve kesinlikle gerçek. Bunu biraz daha ileriye taşımak istedik. Diziye elimizden geldiğince fazla gerçeklik vermek istedik” dedi.

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