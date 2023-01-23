Zombi mantar salgını uyarısı: İnsanların beynini ele geçirip davranışlarını kontrol edebilir

YAKIN BİR TARİHTE ORTAYA ÇIKABİLİR Mİ?

Fine Licht, sözlerine şöyle devam etti:

"Zombi-sineklere’ neden olan Entomophthora muscae veya ‘zombi-karıncalara’ neden olan Ophiocordyceps türleri gibi mantarları manipüle eden tüm davranışlar konakçıya çok özeldir. Mantarların, konakçılarını davranışsal olarak manipüle etme yetenekleri, ilgili böcek konaklarıyla milyonlarca yıllık ortak evrim sırasında gelişti. Bu nedenle bu tür bir mantarın insanları zombiye dönüştürmesi yakın bir gelecekte olası değil.”