1 milyon öğrenci yarıştı (Bu yıl ilk kez uygulanan LGS sona erdi)

1 Liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav sona erdi. LGS SORULARI ZOR MU KOLAY MI? (UZMAN EĞİTİMCİ NTV'YE DEĞERLENDİRDİ)-İZLE

2 Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı sınav, saat 09.30’da başladı. İki oturum olarak uygulanan LGS’de adaylar önce sözel, daha sonra da sayısal derslerden soruların bulunduğu oturumlara katıldı.

3 Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Bu bölümde ortaokul sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru yer aldı.

4 Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru çıktı ve ikinci oturum 60 dakika sürdü. Öğrenciler iki oturum arasında 45 dakika mola verdi. Saat 09.30’da başlayan sınav 12.30’da tamamlandı.

5 SINAVA KOŞARAK YETİŞTİLER Zonguldak'ta sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler, girişte yapılan kontrollerin ardından okula alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala okul önüne gelen bazı öğrenciler, koşarak içeri girdi. Sınavın başlamasının ardından gelen bazı öğrenciler ise görevliler tarafından içeri alınmadı.

6 HELİN, GEÇ GELİNCE SINAVIN İLK OTURUMUNA ALINMADI Adana’da Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumuna geç kalan Helin Yıldırım, sınava alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda 09.30’da başlayan sınava yarım saat geç kalan Helin Yıldırım, sınava girebilmek için okul görevlilerini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sınava alınmayan Helin, "Geç kaldığım için çok üzgünüm. Ancak bir sonraki sayısal oturumuna girebiliyorum. Artık bir anlamı yok ama yine de gireceğim" diye konuştu.

7 Sınav boyunca sınıflarda ter döken öğrencilerin aileleri de okul önünde heyecanla bekleyerek dualar etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

8 VELİLERDEN FENERBAHÇE GENEL KURULU'NA TEPKİ Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başladı. Stat içinde yapılan tezahüratlar okuldaki öğrencilere kadar gidince veliler olaya büyük tepki gösterdi. Stadın yan tarafında bulunan Kenan Evren Lisesi'nde Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin bulunması sebebiyle stattaki tezahüratlar ve protestolardan çocuklarının etkilendiği gerekçesiyle veliler FB Divan Başkanlığı'na ulaşmak istedi.

9 Okul önünde sınavdaki çocuklarını bekleyen veliler, sınav saatinde böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini dile getirdiler. Genel Kurul sebebiyle stattan yükselen sesler sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nden ilk etapta kimseye ulaşamadıklarını söyleyen veliler, çocuklarının uzun bir süredir LGS'ye hazırlandıklarını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve İstanbul Valiliği'ne şikayette bulunacaklarını ifade ettiler. Durum Divan Başkanı Vefa Küçük'e iletildiğinde ise gecikmeli de olsa statta anons yapıldı ve öğrencilerin rahatsız oldukları Fenerbahçeli üyelere duyuruldu. Gürültü azalmayınca genel kurula 13.30'a kadar ara verildi. Fenerbahçe genel kurulu sınav bittikten sonra devam etti.

10 ÖĞRENCİLER SAYISALDA ZORLANDI Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti. Adaylar, özellikle de matematikte zorlandıklarını anlattı.

11 SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK LGS’nin tamamlanmasının ardından rahat bir nefes alan öğrenciler, şimdi de MEB’in sonuçları açıklamasını bekleyecek. Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalara göre LGS sonuçları 22 Haziran’da ilan edilecek. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirme işlemlerinin detayları ‘Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

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