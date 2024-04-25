2024 üniversite sınavına geri sayım: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 YKS sınav giriş belgelerinin hangi tarihte açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, okulların kapanmasına kısa bir süre kala internetten yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
Üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin yoğun şekilde hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için geri sayım başladı. YKS'ye katılım sağlayacak gençler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, YKS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...