MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan okullarda yeni müfredat sisteminin ardından birçok öğrenci hangi sınıfları kapsadığını araştırmaya başladı. Yeni müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidecek, fakat ders saatleri kısalmayacak. 12. sınıf matematik derslerinde işlenen integral konusunun da kaldırılıp kaldırılmadığı merak araştırılıyor. Peki, yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kaldırıldı mı?
Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağının yayımlanmasının ardından öğrenciler, "Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.