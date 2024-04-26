MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.



Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.