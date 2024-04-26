MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan okullarda yeni müfredat sisteminin ardından birçok öğrenci hangi sınıfları kapsadığını araştırmaya başladı. Yeni müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidecek, fakat ders saatleri kısalmayacak. 12. sınıf matematik derslerinde işlenen integral konusunun da kaldırılıp kaldırılmadığı merak araştırılıyor. Peki, yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kaldırıldı mı?

MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı? - 1

Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağının yayımlanmasının ardından öğrenciler, "Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı? - 2

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı? - 3

12. SINIF İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI?

Yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

MEB yeni müfredat 2024: Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı? - 4

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.

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