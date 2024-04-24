ATA AÖF ara sınav takvimi: ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. ATA AÖF sınavları üç oturumda yapılacak. İşte, ATA AÖF ara sınav takvimi...