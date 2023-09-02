Aile Destek Ödemeleri ne zaman? İşte Eylül ayı ödemelerinde son durum
Aile Destek Ödemelerinin yeni ay takvimi gündeme geldi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 ila 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Destekten faydalanan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerinin tarihini araştırıyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatar?
Eylül ayı aile destek ödemesine yönelik araştırmalar Eylül ayının gelmesiyle başladı. Aile destek ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. İşte, bu kapsamda en son bilgiler...