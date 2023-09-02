Aile Destek Ödemeleri ne zaman? İşte Eylül ayı ödemelerinde son durum

Aile Destek Ödemelerinin yeni ay takvimi gündeme geldi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 ila 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Destekten faydalanan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerinin tarihini araştırıyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatar?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman? İşte Eylül ayı ödemelerinde son durum - 1

Eylül ayı aile destek ödemesine yönelik araştırmalar Eylül ayının gelmesiyle başladı. Aile destek ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. İşte, bu kapsamda en son bilgiler...

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Aile Destek Ödemeleri ne zaman? İşte Eylül ayı ödemelerinde son durum - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman? İşte Eylül ayı ödemelerinde son durum - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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