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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı (Türkiye'den 8 üniversite listede)

ntv.com.tr

İngiltere'de Times Higher Education (THE) dergisi 2020 yılına ilişkin dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede ilk 500'de Türkiye'den 2 üniversite bulunuyor.

  • 1

    1. OXFORD ÜNİVERSİTESİ

    1. OXFORD ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: İngiltere
  • 2

    2. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

    2. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
    Ülke: ABD
  • 3

    3. CAMBRIGE ÜNİVERSİTESİ

    3. CAMBRIGE ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: İngiltere
  • 4

    4. STANFORD ÜNİVERSİTESİ

    4. STANFORD ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 5

    5. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

    5. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
    Ülke: ABD
  • 6

    6. PRINCETON ÜNİVERSİTESİ

    6. PRINCETON ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 7

    7. HARVARD ÜNİVERSİTESİ

    7. HARVARD ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 8

    8. YALE ÜNİVERSİTESİ

    8. YALE ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 9

    9. CHICAGO ÜNİVERSİTESİ

    9. CHICAGO ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 10

    10. IMPERIAL COLLOGE LONDON

    10. IMPERIAL COLLOGE LONDON
    Ülke: İngiltere
  • 11

    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İLK 500'DE)

    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İLK 500'DE)
    Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi listede ilk 500 üniversite arasında yer aldı.
  • 12

    SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İLK 500'DE)

    SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İLK 500'DE)
  • 13

    BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)

    BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
    Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk binde Bilkent, Hacettepe, Koç; ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ yer aldı.
  • 14

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
  • 15

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
  • 16

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
  • 17

    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)

    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
  • 18

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
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