Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı (Türkiye'den 8 üniversite listede)
ntv.com.tr
İngiltere'de Times Higher Education (THE) dergisi 2020 yılına ilişkin dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede ilk 500'de Türkiye'den 2 üniversite bulunuyor.
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1
1. OXFORD ÜNİVERSİTESİÜlke: İngiltere
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2
2. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGYÜlke: ABD
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3
3. CAMBRIGE ÜNİVERSİTESİÜlke: İngiltere
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4
4. STANFORD ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
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5
5. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜÜlke: ABD
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6
6. PRINCETON ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
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7
7. HARVARD ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
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8
8. YALE ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
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9
9. CHICAGO ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
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10
10. IMPERIAL COLLOGE LONDONÜlke: İngiltere
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11
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İLK 500'DE)Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi listede ilk 500 üniversite arasında yer aldı.
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12
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İLK 500'DE)
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13
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk binde Bilkent, Hacettepe, Koç; ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ yer aldı.
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14
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
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15
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
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16
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
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17
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)
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18
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İLK BİNDE)