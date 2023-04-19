Elon Musk'ın şimdiye kadarki en garip icadı: Yüzde 100 işlevsel

PÜRMÜZÜN ÖZELLİKLERİ

Bir ışın kılıcına benzemesine rağmen SpaceX, 175 dolarlık (yaklaşık 3 bin 400 lira) bu pürmüzün bir oyuncak olmadığını, ancak yine de uzay aracının “1:200 ölçekli kötü bir modeli”' olabileceğini vurguladı. Yüzde yüz işlevsel pürmüzün alevinin şiddetinin ayarlanabildiği ve bir güvenlik kilidine da sahip olduğu belirtildi.