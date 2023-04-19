Elon Musk'ın şimdiye kadarki en garip icadı: Yüzde 100 işlevsel

SpaceX'in 3 milyar dolarlık Starship roketinin fırlatılışı dün ertelendi, ancak firma bu hayal kırıklığını Starship temalı yeni bir ürünle telafi etti: Roket şeklinde bir pürmüz.
Elon Musk, peynir eritmek ve mum yakmak gibi çok sayıda amaç için tasarlanan yeni koleksiyonluk ürünün ön satışını dün duyurdu.
Bir ışın kılıcına benzemesine rağmen SpaceX, 175 dolarlık (yaklaşık 3 bin 400 lira) bu pürmüzün bir oyuncak olmadığını, ancak yine de uzay aracının “1:200 ölçekli kötü bir modeli”' olabileceğini vurguladı. Yüzde yüz işlevsel pürmüzün alevinin şiddetinin ayarlanabildiği ve bir güvenlik kilidine da sahip olduğu belirtildi.
Ürünün tanıtımında ise şu ifadeler kullanıldı:
“'Siyahlı adam Johnny Cash, yakıcı arzu hakkında bir iki şey biliyordu. Ama yanan tek şey aşk değildir. Bazen sadece krem brüle üzerindeki şekeri karamelize etmek ya da tüm alt metinler olmadan biraz peynir eritmek istersiniz. Starship Torch'a sahip olun. Starship'in gücü elinizdeyken zayıf kibritlere kimin ihtiyacı var ki?“
Diğer taraftan Starship Torch’un tanıtımı, 120 metre uzunluğundaki devasa roketin fırlatılmasından biraz önce geldi. Yüzlerce seyirci daha fırlatma geri sayım saati başlamadan Teksas'taki Starbase tesisinin etrafında toplandı.
Ancak SpaceX dün sekiz dakikadan az bir süre kala fişi çekti ve Elon Musk “basınç valfinin' donduğunu tweet’ledi.
SpaceX firmasının Üst Yöneticisi (CEO) olan Musk açıklamasında, fırlatmanın, 12 metreden uzun dev roketin basınç kapakçığındaki donmayı fark etmelerinin ardından iptal edildiğini söyledi.
Musk, ikinci fırlatma girişiminin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.
SpaceX canlı yayınında, bir başka fırlatma girişiminin en az 48 saat içerisinde mümkün olmadığı kaydedildi.
Diğer taraftan, Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.