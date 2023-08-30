KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman belli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile puanlarını öğrenen memur adayları şimdi de branş bazında sıralamalara odaklandı. ÖSYM'nin 2023 KPSS branş sıralamalarını ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. İşte, KPSS branş sıralamalarında son durum...