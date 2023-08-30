KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman belli olacak?
23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtildi. Tüm gözler şimdi KPSS Lisans branş sıralamasının açıklanacağı tarihte. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman belli olacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile puanlarını öğrenen memur adayları şimdi de branş bazında sıralamalara odaklandı. ÖSYM'nin 2023 KPSS branş sıralamalarını ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. İşte, KPSS branş sıralamalarında son durum...