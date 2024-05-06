2024 TUS/1 tercih kontenjanlarında son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.



2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.