2024 TUS/1 tercih kontenjanlarında son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tüm gözler tercih tarihleri ve ilan edilecek kontenjanlarda olacak. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. İşte, 2024 TUS/1 tercihlerinde son durum...