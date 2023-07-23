KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yani bugün geride kalacak. Tüm gözler şimdi KPSS sonuçlarının ilan edileceği tarihte. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu bugün yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavların ardından ise sonuçlar gündemde olacak. İşte, 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi...

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KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi - 2

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.


2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi - 3

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuç tarihi belli oldu. Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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