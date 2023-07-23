KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yani bugün geride kalacak. Tüm gözler şimdi KPSS sonuçlarının ilan edileceği tarihte. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu bugün yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavların ardından ise sonuçlar gündemde olacak. İşte, 2023 KPSS sonuç açıklanma tarihi...