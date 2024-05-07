YKS sınav giriş yerleri sorgulama 2024: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2024 YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı, 8 Haziran'da yapılacak olan TYT sınavı öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav giriş yerleri için tarihler merak ediliyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?