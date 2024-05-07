YKS sınav giriş yerleri sorgulama 2024: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS oturumları AYT, TYT ve YDT sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, hangi ilçelerde ve okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri sorgulama 2024: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? - 1

2024 YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı, 8 Haziran'da yapılacak olan TYT sınavı öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav giriş yerleri için tarihler merak ediliyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS sınav giriş yerleri sorgulama 2024: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? - 2

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav giriş yerleri sorgulama 2024: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? - 3

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS sınav giriş yerleri sorgulama 2024: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? - 4

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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