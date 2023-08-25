KPSS P1-P2-P3 puanı nedir, ne anlama gelir? İşte KPSS puan türleri hakkında bilgiler
KPSS paun türleri memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin açıkladığı KPSS sonuçlarında aldıkları puanları gören vatandaşlar özellikle KPSS P1-P2-P3 puanlarına odaklandı. Bu puan türlerinin neye göre belirlendiği ve hangi kadroların atamalarında kullandığı merak konusu oldu. Peki, KPSS P1-P2-P3 puanı nedir?
KPSS P1-P2-P3 puan türlerinin ne anlama geldiği, binlerce kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. KPSS tercih işlemlerinde baz alınan puan türleri, kadro durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte, KPSS P1-P2-P3 puan türlerinin ne anlama geldiği hakkında bilgiler...