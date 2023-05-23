A101 marketten mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (25 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu)

A101'DE BU HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

A101 market, 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

A101 marketlerde bu hafta; Smart Led TV, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buz dolabı gibi birçok indirimli ürün yer alıyor.

İşte A101'de bu haftanın güncel aktüel ürünler kataloğu;