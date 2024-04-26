Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı)

2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranlarında yeni fırsatlar oluşmaya başladı. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58 buçuğa dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.