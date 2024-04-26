Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı)

Güncel mevduat faiz oranları, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından, hangi bankanın ne kadar faiz verdiği merak ediliyor. Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından, güncel banka mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor. Bazı bankalarda yıllık 3 aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 58 buçuğa kadar faiz fırsatları oluştu. Peki, nisan ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 1

2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranlarında yeni fırsatlar oluşmaya başladı. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58 buçuğa dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 2

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Nisan 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 3

ODEABANK

Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58,5 faiz fırsatı yer alıyor.

Faiz oranı: Yüzde 58,5

Vade Sonu Tutar: 1.139.696,72 TL

Net Kazanç: 139.696,72 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 4

AKBANK

AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 57 faiz fırsatı sunuyor

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL

Net Kazanç: 136.114,75 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 5

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL

Net Kazanç: 136.114,75 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 6

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL

Net Kazanç: 136.114,75 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 7

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 1.131.338,8 TL

Net Kazanç: 131.338,8 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 8

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 1.128.950,82 TL

Net Kazanç: 128.950,82 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 9

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL

Net Kazanç: 124.174,86 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 10

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL

Net Kazanç: 124.174,86 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 11

TEB

Faiz oranı: Yüzde 49,5

Vade Sonu Tutar: 1.118.204,92 TL

Net Kazanç: 118.204,92 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 12

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.117.010,93 TL

Net Kazanç: 117.010,93 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 13

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 TL

Net Kazanç: 113.428,96 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı) - 14

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 45,73

Vade Sonu Tutar: 1.109.202,24 TL

Net Kazanç: 109.202,24 TL

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