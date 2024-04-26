Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? (3 aylık vadeli mevduatta yüzde 58 buçuk faiz fırsatı)
Güncel mevduat faiz oranları, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından, hangi bankanın ne kadar faiz verdiği merak ediliyor. Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından, güncel banka mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor. Bazı bankalarda yıllık 3 aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 58 buçuğa kadar faiz fırsatları oluştu. Peki, nisan ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranlarında yeni fırsatlar oluşmaya başladı. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58 buçuğa dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.