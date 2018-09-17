AMB, yeni 100 ve 200'lük euro banknotları tanıttı
Reuters, Anadolu Ajansı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) gelecek yıl 28 Mayıs’ta dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotları tanıttı.
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 28 Mayıs 2019’da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch’in katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıttı.
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Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Mersch, yeni 100 ve 200 avroluk banknotların piyasa sürülmesiyle tüm euro banknot serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini vurguladı.
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3Mersch, bu durumun avro banknotlarını daha da güvenli hale getirdiğini ve aynı zamandan bunların kontrolünü ve kullanımını daha da kolaylaştırdığını dile getirdi.
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GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ GÜÇLENDİRİLDİ
Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha önce piyasaya sürülen yeni seri 5,10,20 ve 50'lik avro banknotlardan sonra 100 ve 200'lük banknotlarla Avrupa serisi tamamlandı.
Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar, aynı zamanda diğer seriler gibi “hisset, bak ve eğ” yöntemiyle de test edilebiliyor.
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SAHTE PARAYLA MÜCADELE İÇİN YENİ VERSİYONLU HOLOGRAMYeni 100 ve 200 euroluk banknot, ilk olarak 20 euroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor. Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan 'Europe'un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük euro sembolleri beliriyor.
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YENİ BANKNOTLARIN YÜKSEKLİK BOYUTU KÜÇÜLTÜLDÜ
Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni avro banknotlar ayrıca makine tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip. Yeni 100 ve 200'lük euro banknotlarda bu özellikler geliştirildi ve banknotların işlenmesi ve hızlı bir şekilde doğrulanabilmesi için yenileri eklendi.
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Yeni piyasaya sürülecek euro banknotların yükseklik boyutu da kullanımını pratikleştirmek amacıyla küçültülerek, 50 euro ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu değiştirilmedi.
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8Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 avroluk banknotlar güncellenerek piyasaya sürülmüştü.
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