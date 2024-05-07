Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar)

Mayıs ayı güncel mevduat faiz oranları, bankaların mevduat faizlerini hesaplamaya çalışan ve elinde nakit parası bulunan yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından, en yüksek mevduat faizi veren bankaların hangileri olduğu sorgulanıyor. Nakit para birikimleri olan yatırımcılar ise güncel mevduat faizi oranları ekranından, en yüksek banka mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor. Bazı bankalar yeni müşterilere özel 3 aylık vadeye yüzde 57 ve yüzde 58'e kadar faiz fırsatları yer alıyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 1

2024 mayıs ayı itibarıyla en yüksek mevduat faizi veren bankaların hangileri olduğu, yatırımcıların odak noktasında yer almaya başladı. Güncel banka mevduat faiz oranlarında fırsatlar sürmeye devam ediyor. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle birikimlerini katlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58'e dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 2

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Mayıs 2024 itibarıyla ana para 500 bin TL'ye 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 3

ODEABANK

Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58 faiz fırsatı yer alıyor.

Faiz oranı: Yüzde 58

Vade Sonu Tutar: 567.428,96 TL

Net Kazanç: 67.428,96 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 4

AKBANK

AKBANK mevcut müşterilere özel yüzde 57 faiz fırsatı sunuyor

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 566.266,39 TL

Net Kazanç: 66.266,39 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 5

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 563.941,26 TL

Net Kazanç: 63.941,26 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 6

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 562.778,69 TL

Net Kazanç: 62.778,69 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 7

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 560.453,55 TL

Net Kazanç: 60.453,55 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 8

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 51,5

Vade Sonu Tutar: 559.872,27 TL

Net Kazanç: 59.872,27 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 9

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 555.803,28 TL

Net Kazanç: 55.803,28 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 10

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 553.478,14 TL

Net Kazanç: 53.478,14 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 11

TEB

Faiz oranı: Yüzde 44,5

Vade Sonu Tutar: 551.734,29 TL

Net Kazanç: 51.734,29 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 12

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 549.990,44 TL

Net Kazanç: 49.990,44 TL

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