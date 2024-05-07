Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? (Mayıs ayı en yüksek mevduat faizi veren bankalar)

2024 mayıs ayı itibarıyla en yüksek mevduat faizi veren bankaların hangileri olduğu, yatırımcıların odak noktasında yer almaya başladı. Güncel banka mevduat faiz oranlarında fırsatlar sürmeye devam ediyor. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle birikimlerini katlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58'e dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.