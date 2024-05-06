Tarım Kredi Kooperatif Market'te mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (6-10 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

6-10 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde mayıs ayına özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 6-10 Mayıs tarihleri arasında salça, ton balığı, zeytin, reçel, peynir, yoğurt, sabun, şampuan ve temizlik ürünleri gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;