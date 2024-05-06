Tarım Kredi Kooperatif Market'te mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (6-10 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 6-10 Mayıs tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 6-10 Mayıs tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Salça, ton balığı, zeytin, reçel, peynir, yoğurt, sabun, şampuan ve temizlik ürünleri gibi birçok temel ihtiyaç ürününe mayıs ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
6-10 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde mayıs ayına özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 6-10 Mayıs tarihleri arasında salça, ton balığı, zeytin, reçel, peynir, yoğurt, sabun, şampuan ve temizlik ürünleri gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;