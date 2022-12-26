Bakan Bilgin'den zam açıklaması geldi: Memur ve emekli maaşı (SSK-Bağkur) ne zaman açıklanacak, 2023 zammı ne kadar olacak?

2023 yılı yaklaşırken memur ve emekli maaşının zamlı halinin ne olacağı, zam oranlara ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında 2,88 artarken, yıllık bazda artış yüzde 84,39 oldu.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.
Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.
Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.
Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.
En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.
Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.