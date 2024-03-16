Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu, Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.



Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.