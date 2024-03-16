Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu, Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması
Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle gündem oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine ikramiyelerin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu, Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak olan milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısı sonrasında, yeni bayram ikramiyeleri hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak?