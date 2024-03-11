BİM aktüel indirimleri 12 Mart 2024: BİM markette bu haftanın yeni indirimli ürünleri
BİM market, 12 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta kahvaltılık ürünler, yoğurt, süt, kek, çikolata ve temizlik ürünleri gibi birçok yeni indirim yer alıyor. İşte 12 Mart BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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