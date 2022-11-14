BİM indirimli aktüel ürünlerde bu hafta (15-22 Kasım BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğu)
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 15-22 Kasım haftasına özel yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bu hafta, BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte BİM market indirimli aktüel ürünler kataloğu.
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