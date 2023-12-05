BİM markette bu haftanın yeni indirimli ürünler listesi (8 Aralık BİM güncel aktüel ürünler kataloğu)
BİM, 8 Aralık tarihlerinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte 8 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM aktüel indirimleri için geri sayım başladı. BİM marketlerinde 8 Aralık tarihine özel birçok üründe indirim yaşanacak. Televizyon, elektrikli bisiklet, dizüstü bilgisayar, ofis malzemeleri ve giyim ürünlerinde bu haftaya özel indirimler yer alıyor.