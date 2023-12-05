BİM markette bu haftanın yeni indirimli ürünler listesi (8 Aralık BİM güncel aktüel ürünler kataloğu)

BİM aktüel indirimleri için geri sayım başladı. BİM marketlerinde 8 Aralık tarihine özel birçok üründe indirim yaşanacak. Televizyon, elektrikli bisiklet, dizüstü bilgisayar, ofis malzemeleri ve giyim ürünlerinde bu haftaya özel indirimler yer alıyor.