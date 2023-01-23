BİM yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (24-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu)

BİM, 24-27 Ocak tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte 24-27 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (24-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu) - 1
BİM yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (24-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu) - 2
BİM yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (24-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu) - 3
BİM yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (24-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu) - 4
BİM yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (24-27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu) - 5

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