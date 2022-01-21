Bitcoin, bu yıl uzun bir süre boyunca değer kaybedebilir: Endişelendiren kripto para raporu

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 11:41 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 11:54
ABD Merkez Bankası (Fed), tahviller ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere yeni varlık alımlarını Kasım ayında yavaşlatmaya başladı. Bu sürece “konik” adı veriliyor.
Huobi Araştırma Enstitüsü, yeni raporunda, daralmanın bu yıl küresel likiditede azalmaya veya küresel ekonomiye pompalanan paraya neden olabileceği belirtildi.
Ayrıca, diğer birçok yüksek riskli varlık gibi, Bitcoin’inin de genellikle likiditedeki değişikliklere duyarlı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Huobi, Bitcoin’in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini öngördü.
Huobi, ek olarak, faiz oranlarındaki potansiyel bir artışın, Bitcoin dahil olmak üzere riskli varlıkların fiyatı üzerinde ek baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Raporda, "Bitcoin amortisman olasılığı ortadan kaldırılamaz" denildi.
Diğer taraftan Hong Kong borsasında işlem gören Huobi’nin merkezi Seyşeller'de bulunuyor. Şirket, sıklıkla günlük 1 milyar ABD dolarından fazla işlem hacmi işleyen, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında yer alıyor.
"Küresel Blockchain Sektörüne Genel Bakış ve Trendler 2020-2021 Yıllık Raporu" (Global Blockchain Industry Overview and Trends 2020-2021 Annual Report) başlıklı rapor, Singapur Blockchain Derneği (Blockchain Association Singapore) ile iş birliği içinde yayınlandı.
Öte yandan, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2021'de dalgalandı. Kasım ayında neredeyse 69 bin dolar ile rekor bir seviyeye ulaştı ancak o zamandan beri değer kaybetti. Bitcoin, son iki haftadır 40 bin dolar civarında seyrediyor.