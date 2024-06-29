"Burada yetişmez" dediler ama 1 yılda 400 ton verim alındı! 16 milyon liralık gelir elde ediliyor

Çilek yetiştiriciliği konusunda Ağrı'da yetişmesi zor deniliyor ama çiftçilerimiz bizim de desteklerimizle, bizim yaptığımız projeye sahip çıkarak hem aromasıyla hem verimiyle Ağrı'da olabileceğini hem bize, hem hemşehrilerimize, hem tüm Türkiye'ye ispat etmiş oldular. “Çileğe Dokunuş Projesi” diyoruz biz bu projemizin adına. Yaklaşık üç yıl önce Ağrı'da başlamış. 170 çiftçimize toplam 100 dekar olmak üzere yüzde 90'ı devletimiz tarafından yüzde 10'uda çiftçi katkısıyla olacak şekilde hayata geçirilmiş ve gün geçtikçe de her yıl hem ekim alanları hem ürün noktasında artarak devam ediyor. Bu yıl yine bir dekara 4 ton olmak üzere toplam 100 dekar gibi bir ekili çilek arazimiz var Ağrı'mızda. 400 ton gibi verim bekliyoruz. Piyasa şartlarındaki fiyatını dikkate aldığımız zaman buradan çiftçilerimizin 16 milyon liralık gibi bir gelir elde etmesini bekliyoruz. Bu Ağrı ölçeğinde hakikaten iyi bir rakam.