Çay bardağına bile sığmıyor, kilosu 250 TL! Pazarda kapış kapış satılıyor, yoğun talep var

Lapseki geçiş ilkim özelliklerini taşıyan bir ilçemiz. Üreticilerimiz bilinçli ve neyi nasıl şekilde yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Böyle olunca da ağızda iz, lezzet ve nefaset bırakan bir sağlıklı ürünler ortaya çıkıyor. Kirazda aranan ilk parametre irilik, renk, tat. Bizde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin en başından sonuna kadar üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Böyle üreticilerimizle, tüketicilerde memnun oluyor.