Çay bardağına bile sığmıyor, kilosu 250 TL! Pazarda kapış kapış satılıyor, yoğun talep var
Lezzetiyle büyüleyen kirazlar pazar tezgaında yerini aldı. Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan, çay bardağına sığmayan ve 1 liradan büyük olan ‘Ziraat 900' cinsi kirazlar tüketiciyle buluşuyor. Bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz piyasada 200 ile 250 TL arasında satılıyor.
Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.