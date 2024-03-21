Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş müjdeyi verdi (2024 ocak-şubat dönemi doğal gaz desteği ödemeleri)
Doğal gaz yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, binlerce ihtiyaç sahibi aile tarafından merak ediliyor. 2024 ocak ve şubat ayı için doğal gaz yardımı ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlara müjdeli haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, ocak ve şubat ayı doğal gaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 ocak ve şubat ayı doğal gaz desteği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. Soğuk hava nedeniyle ödemelerin yapılmasını bekleyen ihtiyaç sahipleri, gözlerini gelecek olan açıklamaya çevirmişti. Bakan Göktaş, doğal gaz yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Peki, doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?