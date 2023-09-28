Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde

MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.



Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.



Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi),

PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.



MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.



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