Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ne zaman ödeneceği, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini oy birliği ile reddetmesinin ardından sorgulanıyor. İlk taksidin ağustos ayında ödenmesinin ardından, ikinci taksit için AYM'nin karar vermesini bekleyen araç sahipleri, ek MTV 2. taksit ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır?
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), CHP'nin iptal istemine ret kararı vermesinin ardından, araç sahibi vatandaşlar ek MTV ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, Ek MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?