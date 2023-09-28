Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ne zaman ödeneceği, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini oy birliği ile reddetmesinin ardından sorgulanıyor. İlk taksidin ağustos ayında ödenmesinin ardından, ikinci taksit için AYM'nin karar vermesini bekleyen araç sahipleri, ek MTV 2. taksit ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde - 1

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), CHP'nin iptal istemine ret kararı vermesinin ardından, araç sahibi vatandaşlar ek MTV ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, Ek MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde - 2

EK MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşmişti.

AYM'nin iptal kararı vermesiyle birlikte, ek MTV ikinci taksit ödemelerinin kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde - 3

MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi),
PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde - 4

AYM'DEN İPTAL İSTEMİNE RET KARARI

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Dosyayı bugün esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemine ret kararı verdi.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? AYM'nin iptal kararı sonrası 2. taksit ödemeleri gündemde - 5

İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

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