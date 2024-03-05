Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman? İşte SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihinde son durum
Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında milyonlarca emekliye ödenen emekli ikramiyelerinin hesaplarda olacağı tarihe dair bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Ramazan ayına günler kalması ile beraber, gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor. İşte, SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihinde son durum...