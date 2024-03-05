Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman? İşte SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihinde son durum

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında milyonlarca emekliye ödenen emekli ikramiyelerinin hesaplarda olacağı tarihe dair bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Ramazan ayına günler kalması ile beraber, gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman? İşte SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihinde son durum - 1


Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor. İşte, SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihinde son durum...

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman? İşte SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihinde son durum - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman? İşte SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihinde son durum - 3

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman? İşte SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihinde son durum - 4

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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