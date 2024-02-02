Emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Emekli maaş farkları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam tutarını açıkladı ve tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapılacağını belirtmişti. Gelen müjdeli haber sonrasında ise SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, yapılan ek zam sonrasında maaş farklarının ödeneceği tarihi sorguluyor. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
2024 ocak zamlarının belli olması ve 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?