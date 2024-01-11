Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor? 15 bin liraya varan fırsatlar
Emekli maaşı promosyonları, 2024 yılı ocak ayı itibarıyla bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, bankaların güncel emekli promosyon tutarlarını merak ediyor. Bankalar belirlenen asgari tutarların üzerinde promosyon verebiliyor ve bu da emekliler için fırsat kapısı aralıyor. Bankalar belirledikleri yeni promosyon tutarlarıyla emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaya başladı. Peki, 2024 ocak ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
2024 ocak ayı emekli maaşı banka promosyonları, emekli olmaya hak kazanan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Yeni yıl itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?