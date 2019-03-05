Evlilik alışverişi için ihtiyaç listeniz hazır mı? (Hesaplı çeyiz alışverişi)
ntv.com.tr
Evlilik hazırlıklarının en keyifli ve en masraflı kısmı, oturacağınız evin hazırlanması...Evinizi kurarken almak isteyebileceğiniz tüm ürünler bu evlilik alışveriş ihtiyaç listesinde...Evi gösteren eşyadır! Ama nasıl? diyorsanız işte eviniz için mini bir rehber...Bu listeyi kendi ihtiyaçlarınıza göre güncelleyebilir, almak istemediklerinizi listeden çıkarabilirsiniz.
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1Baharın yaklaşmasıyla birlikte düğün hazırlığı yapanlar için tatlı bir telaş başlıyor. Nikah işlemleri tamam, düğün konseptiniz hazır belki ama eviniz için ihtiyaç listeniz hazır mı?
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2Sıfırdan bir ev kurmak hem keyifli hem de zorlu bir süreç. İşe evin olmazsa olmazlarını belirleyerek başlayabilirsiniz. Temel eşyaları aldıktan sonra eksikleri yavaş yavaş tamamlayabilir ya da yakınlarınızdan hediye almak isteyenler olursa onlara eksiklerinizi söyleyebilirsiniz.
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MobilyalarNerede oturacağınız kesinleştikten sonra mobilya seçimine başlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey seçeceğiniz mobilyaların düğün öncesi eve yerleşebilmesi için zamanı doğru ayarlamak. Sonrasında ise mutlaka evinizin ölçülerine uygun ve her ikinizin de ortak zevkini yansıtan; uzun zaman keyif alabileceğiniz eşyalar seçmek...
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Beyaz eşyalarÇamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, buzdolabı, televizyon... Zevklerinize ve teknolojik beklentilerinize göre listeyi tamamlayabilirsiniz. Ancak bu eşyaların seçiminde de yine evin kullanım alanlarını göz önünde bulundurmak önemli.
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Küçük ev aletleriElektrik süpürgesi, mini fırın, tost makinesi, çay-kahve makinesi, ütü, ketle ilk etapta en çok ihtiyacınız olacaklar arasında. Ancak listeyi genişletmek elbette mümkün.
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Mutfak gereçleriYemek takımından, bardağa, çatal-bıçak takımından tencere-tavaya, baharat takımından cezveye kadar bir mutfağın sayısız ihtiyacı var. Günlük kullanım ve özel günler için farklı parçalar seçebilirsiniz. En çok hediye gelen ev eşyalarının mutfak gereçleri olduğunu da hatırlatıp, alışverişte aşırıya kaçmamalısınız.
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Tekstil ürünleriHalı, kilim, nevresim takımları, tül ve perdeler, masa örtüleri, yastık kılıfları…
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Aydınlatma ürünleriAvizeler, aplikler, lambalar…
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Dekoratif objeler
Her şey tamamsa evinizi daha da kişiselleştirmeye yarayacak dekoratif objelere geçebilirsiniz; tablolar, duvar posterleri, aynalar, mumlar, şamdanlar, fotoğraf çerçeveleri, vazolar...
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