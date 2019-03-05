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Evlilik alışverişi için ihtiyaç listeniz hazır mı? (Hesaplı çeyiz alışverişi)

ntv.com.tr

Evlilik hazırlıklarının en keyifli ve en masraflı kısmı, oturacağınız evin hazırlanması...Evinizi kurarken almak isteyebileceğiniz tüm ürünler bu evlilik alışveriş ihtiyaç listesinde...Evi gösteren eşyadır! Ama nasıl? diyorsanız işte eviniz için mini bir rehber...Bu listeyi kendi ihtiyaçlarınıza göre güncelleyebilir, almak istemediklerinizi listeden çıkarabilirsiniz.

  • 1

    Baharın yaklaşmasıyla birlikte düğün hazırlığı yapanlar için tatlı bir telaş başlıyor. Nikah işlemleri tamam, düğün konseptiniz hazır belki ama eviniz için ihtiyaç listeniz hazır mı?
  • 2

    Sıfırdan bir ev kurmak hem keyifli hem de zorlu bir süreç. İşe evin olmazsa olmazlarını belirleyerek başlayabilirsiniz. Temel eşyaları aldıktan sonra eksikleri yavaş yavaş tamamlayabilir ya da yakınlarınızdan hediye almak isteyenler olursa onlara eksiklerinizi söyleyebilirsiniz.
  • 3

    Mobilyalar

    Mobilyalar
    Nerede oturacağınız kesinleştikten sonra mobilya seçimine başlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey seçeceğiniz mobilyaların düğün öncesi eve yerleşebilmesi için zamanı doğru ayarlamak. Sonrasında ise mutlaka evinizin ölçülerine uygun ve her ikinizin de ortak zevkini yansıtan; uzun zaman keyif alabileceğiniz eşyalar seçmek...
  • 4

    Beyaz eşyalar

    Beyaz eşyalar
    Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, buzdolabı, televizyon... Zevklerinize ve teknolojik beklentilerinize göre listeyi tamamlayabilirsiniz. Ancak bu eşyaların seçiminde de yine evin kullanım alanlarını göz önünde bulundurmak önemli.
  • 5

    Küçük ev aletleri

    Küçük ev aletleri
    Elektrik süpürgesi, mini fırın, tost makinesi, çay-kahve makinesi, ütü, ketle ilk etapta en çok ihtiyacınız olacaklar arasında. Ancak listeyi genişletmek elbette mümkün.
  • 6

    Mutfak gereçleri

    Mutfak gereçleri
    Yemek takımından, bardağa, çatal-bıçak takımından tencere-tavaya, baharat takımından cezveye kadar bir mutfağın sayısız ihtiyacı var. Günlük kullanım ve özel günler için farklı parçalar seçebilirsiniz. En çok hediye gelen ev eşyalarının mutfak gereçleri olduğunu da hatırlatıp, alışverişte aşırıya kaçmamalısınız.
  • 7

    Tekstil ürünleri

    Tekstil ürünleri
    Halı, kilim, nevresim takımları, tül ve perdeler, masa örtüleri, yastık kılıfları…
  • 8

    Aydınlatma ürünleri

    Aydınlatma ürünleri
    Avizeler, aplikler, lambalar…
  • 9

    Dekoratif objeler

    Dekoratif objeler

    Her şey tamamsa evinizi daha da kişiselleştirmeye yarayacak dekoratif objelere geçebilirsiniz; tablolar, duvar posterleri, aynalar, mumlar, şamdanlar, fotoğraf çerçeveleri, vazolar...

    ZUBİZU NOTU: Evinizin olmazsa olmazlarından küçük ev aletleri için Arçelik’te ZUBİZU’ya özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

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