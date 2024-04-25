Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı belli oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında politika faizi, 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti. Dolar, altın, borsa ve banka mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, toplantıdan çıkan faiz kararını merak ediyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönündeydi. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 3

YABANCI UZMANLARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 4

Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti.

Mufteeva, nisan ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacağı için fiyat dinamiklerindeki bu iyi eğilimin teyit edilmesini beklemenin mantıklı olabileceğini aktardı.

Öte yandan, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin açıkça şahin olabileceğini dile getiren Mufteeva, bu faktörler göz önüne alındığında mevcut durumun devam edeceği ve faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı) - 5

"LİRANIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ." 

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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