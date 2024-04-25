Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı belli oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında politika faizi, 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti. Dolar, altın, borsa ve banka mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, toplantıdan çıkan faiz kararını merak ediyor.