Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (19-26 Nisan 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

19-26 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayının son günlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 19-26 Nisan tarihleri arasında nohut, pirinç, mercimek, bulgur, sucuk, kıyma, sosis ve peynir gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;