Tarım Kredi Kooperatif Market'te nisan ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (19-26 Nisan 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 19-26 Nisan tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19-26 Nisan tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Nohut, pirinç, mercimek, bulgur, sucuk, kıyma, sosis ve peynir gibi birçok temel ihtiyaç ürününe nisan ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
19-26 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde nisan ayının son günlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 19-26 Nisan tarihleri arasında nohut, pirinç, mercimek, bulgur, sucuk, kıyma, sosis ve peynir gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;