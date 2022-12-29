EYT'de emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet EYT başvuru ekranı)

EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, vatandaşlar e-devlet'e girerek prim gün sayılarını ve çalışma yılını öğrenmek için giriş yapmaya başladı. EYT düzenlemesi kapsamına giren veya düzenlemeden faylanıp faydalanamayacaklarını merak eden vatandaşların ziyaretlerinin artmasıyla birlikte e-devlet kapısına girişlerde sorun yaşanıyor. Peki, EYT emeklilik hakkı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?