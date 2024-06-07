İstanbul-Sivas YHT hattında 1 ayda 55 bin yolcu taşındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul-Sivas YHT aktarmasız ekspres YHT seferlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İstanbul Sivas Hattı’ndaki 483 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yüzde 90 doluluk oranı ile seferlerini yaptığına vurgu yaptı ve bu hatta bir ayda 55 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sivas YHT aktarmasız ekspres YHT seferleri ile ilgili açıklamada bulundu.