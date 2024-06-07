İstanbul-Sivas YHT hattında 1 ayda 55 bin yolcu taşındı

İSTANBUL-SİVAS YHT HATTI ZAMANDAN TASARRUF ETTİRYOR

Özellikle Ankara-Sivas arasında birçok mühendislik harikasının bulunduğu hattın 4 mevsim seyir keyfi sunduğunu, modern ve yüksek teknoloji altyapısıyla göz doldurduğunu vurgu yapan Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:



“YHT hatlarında inşa edilen tüneller, viyadükler ve köprülerin hepsi yüksek teknoloji barındıran mühendislik harikası yapılar. YHT’ler bu hatta 4 mevsim seyir güzelliği sunarken, 250 km/s hız yaparak İstanbul’dan Sivas’ a 12 saat olan yolculuğu ortalama 7 saat 10 dakikada tamamlıyor. Yüksek hızlı trenlerimiz, yolcularımıza konforlu yolculuğun yanı sıra internet gibi önemli hizmetler sunarak keyifli bir seyahat deneyimi sağlıyor.”



