KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından alınacak olan 1392 personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri tamamlandı. 11 Ekim'de sona eren SGK personel alımı tercihlerinin ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan tercih KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SGK personel alımı tercih sonuçları için geri sayım başladı. 11 Ekim tarihinde sona eren KPSS 2023/6 tercih işlemleri sonrasında, SGK bünyesinde çalışmak için tercih yapan kişiler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?