KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından alınacak olan 1392 personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri tamamlandı. 11 Ekim'de sona eren SGK personel alımı tercihlerinin ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan tercih KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

SGK personel alımı tercih sonuçları için geri sayım başladı. 11 Ekim tarihinde sona eren KPSS 2023/6 tercih işlemleri sonrasında, SGK bünyesinde çalışmak için tercih yapan kişiler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALINACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

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