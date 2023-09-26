KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite tercih ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversite kayıtlarını tamamladı. Farklı şehirlerdeki üniversitelere gidecek olan öğrenciler, şimdi de eğitim hayatlarına destek olması amacıyla 2023-2024 eğitim dönemi için KYK burs başvurusunda bulunacak. Peki, 2023-2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
2023-2024 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıra KYK burs ve kredi başvurularına geldi. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak. İşte 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili ayrıntılar.