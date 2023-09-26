KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite tercih ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversite kayıtlarını tamamladı. Farklı şehirlerdeki üniversitelere gidecek olan öğrenciler, şimdi de eğitim hayatlarına destek olması amacıyla 2023-2024 eğitim dönemi için KYK burs başvurusunda bulunacak. Peki, 2023-2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları) - 1

2023-2024 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıra KYK burs ve kredi başvurularına geldi. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak. İşte 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları) - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları) - 4

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuruları) - 5

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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