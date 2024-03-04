Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mart kira zammı ne kadar, kaç TL?
Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Mart ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte mart ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, mart ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?