Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? (SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri)

Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-kur emeklileri tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramına kısa bir zaman kala, bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, memur ve emekli maaşı ödeme tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, maaşların yatırılacağı tarih belli olmuştu. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? (SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nın emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi sebebiyle milyonlarca emekli, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? (SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri) - 2

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? (SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri) - 3

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? (SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri) - 4

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

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