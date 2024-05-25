Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı? (SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri)
Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-kur emeklileri tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramına kısa bir zaman kala, bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, memur ve emekli maaşı ödeme tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, maaşların yatırılacağı tarih belli olmuştu. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?
Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nın emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi sebebiyle milyonlarca emekli, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?