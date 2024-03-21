Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı belli oldu. Dolar, altın, borsa ve banka mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen mart ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından beklenen kritik faiz kararıyla birlikte güncel piyasa verileri takip ediliyor. Şubat ayında faizi beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutan TCMB'nin, mart ayı için aldığı yeni faiz kararı araştırılıyor. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?