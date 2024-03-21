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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı belli oldu. Dolar, altın, borsa ve banka mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen mart ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 1

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından beklenen kritik faiz kararıyla birlikte güncel piyasa verileri takip ediliyor. Şubat ayında faizi beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutan TCMB'nin, mart ayı için aldığı yeni faiz kararı araştırılıyor. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. 

TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Dolar/TL, dün, önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 32,2170'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4150 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 4

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 5

ŞUBAT AYINDA POLİTİKA FAİZİ SABİT KALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

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