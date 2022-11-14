Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi)

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dorukta. Her yıl yılbaşı akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen özel çekiliş bu yıl yine nefes kesecek. Şansına güvenen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiye bedelinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi) - 1

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satışları vatandaşların gündemin yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru sonrasında, büyük ikramiye bedelinin 200 milyon TL olduğu açıklandı. Peki, Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı?

Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi) - 2

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı.

Yılbaşına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı.

Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi) - 3

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi) - 4

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi) - 5

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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