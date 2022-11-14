Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı, büyük ikramiye ne kadar? (2022-23 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi)

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satışları vatandaşların gündemin yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru sonrasında, büyük ikramiye bedelinin 200 milyon TL olduğu açıklandı. Peki, Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı?
Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı.
Yılbaşına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı.
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.
İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.