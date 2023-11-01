Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği)
Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğinin ne zaman verileceği, binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Resmi Gazete'de de yayımlanan karar sonrasında, öğrencilere 10 GB internetin tanımlanacağı tarih belli oldu. Peki, ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek?
Ücretsiz 10 GB internet desteği için tarih araştırmaları sürüyor. Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak olan ücretsiz 10 GB internet desteğinin ne zaman verileceği ve hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek?