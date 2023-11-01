Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği)

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğinin ne zaman verileceği, binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Resmi Gazete'de de yayımlanan karar sonrasında, öğrencilere 10 GB internetin tanımlanacağı tarih belli oldu. Peki, ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek?

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği) - 1

Ücretsiz 10 GB internet desteği için tarih araştırmaları sürüyor. Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak olan ücretsiz 10 GB internet desteğinin ne zaman verileceği ve hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği) - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle;

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."

Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği) - 3

ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

Buna göre; Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği) - 4

KİMLER ÜCRETSİZ İNTERNET HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gençlere 10 GB ücretsiz internet desteğinin ayrıntıları belli oldu.

Üniversitelilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB kota tanımlanacak. Öğrenciler, ücretsiz interneti ekim ayı içerisinde kullanmaya başlayacak.

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği) - 5

Bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak.

Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Düzenleme; şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor.

Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

DAHA FAZLA GÖSTER