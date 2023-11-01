Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet verilmeye başladı mı, ne zaman verilecek? (Üniversitelilere10 GB internet desteği)

ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

Buna göre; Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.