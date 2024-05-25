Pazarlama dünyası İstanbul'da bir araya geldi

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa şampiyonu olan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli konuşmasında, “Sporcular olarak ekranda bir kişi ya da takım gördüğünüzde tüm başarının o kişi veya takımda olduğunu görebiliyoruz. Fakat arka planda teknik ekibinden lojistiğine, sportif ekipten sağlık ekibine çok büyük bir yapıyla hareket ediyoruz. Pazarlama ve iletişim de bu ekiplerin başında yer alıyor. Bu ekiplerin sayesinde daha geniş kitlelere adımızı ve başarılarımızı duyurabiliyoruz. Sponsorlarımız da bu hikayenin arkasındaki bir diğer önemli mimarlar. Sponsorlarımızın destekleriyle müsabakanın içinde yer alıyoruz. Bir başarı yakaladığımızda ve şampiyon olduğumuzda onlar da şampiyon olmuş gibi hissediyor. Biz ekip olarak, sponsorlarımızla bayrağımız ve ülkemiz için her şeyi yapmaya hazırız.” dedi.



Zorlu PSM’de gün boyu 1000’in üzerinde sektör profesyonelini ağırlayan İstanbul Marketing Summit, Aralık ayında 3 gün sürecek olan etkinliğine hazırlanıyor.