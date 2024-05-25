Pazarlama dünyası İstanbul'da bir araya geldi
Pazarlama sektörünü bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, Kırılma Noktası temasıyla Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği tam gün süren etkinliğini tamamladı. Etkinlikte yapay zekadan fintech dünyasının geleceğine, markalaşmadan yeni nesil pazarlama araçlarına değinildi.
Türkiye’nin önde gelen pazarlama zirvelerinden İstanbul Marketing Summit, bu yılki ilk etkinliği olan Kırılma Noktası’nı tamamladı. Aralık ayında üç gün sürecek olan etkinlik öncesinde pazarlama dünyasının bir araya getiren etkinliğe 1200’in üzerinde pazarlama profesyoneli katılım gösterdi.
Kırılma Noktası temasıyla gerçekleşen etkinlik, iş dünyasında yaşanan teknolojik değişimlere, sürdürülebilirliğe, markalaşmaya ve yeni nesil pazarlama trendlerine değindi.