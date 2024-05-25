Pazarlama dünyası İstanbul'da bir araya geldi

Pazarlama sektörünü bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, Kırılma Noktası temasıyla Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği tam gün süren etkinliğini tamamladı. Etkinlikte yapay zekadan fintech dünyasının geleceğine, markalaşmadan yeni nesil pazarlama araçlarına değinildi.

Pazarlama dünyası İstanbul'da bir araya geldi - 1

Türkiye’nin önde gelen pazarlama zirvelerinden İstanbul Marketing Summit, bu yılki ilk etkinliği olan Kırılma Noktası’nı tamamladı. Aralık ayında üç gün sürecek olan etkinlik öncesinde pazarlama dünyasının bir araya getiren etkinliğe 1200’in üzerinde pazarlama profesyoneli katılım gösterdi.

Kırılma Noktası temasıyla gerçekleşen etkinlik, iş dünyasında yaşanan teknolojik değişimlere, sürdürülebilirliğe, markalaşmaya ve yeni nesil pazarlama trendlerine değindi.

EKONOMİ HABERLERİ

Pazarlama dünyası İstanbul'da bir araya geldi - 2

Zirvenin ilk konuşmacısı olan Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Efendy Group Kurucusu ve Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Somer Sivrioğlu, “Biz yetiştirdiğimiz şeflere yalnızca yemek yapmayı değil takım olmayı, birlikte çalışmayı, mutfak yönetmeyi ve en önemlisi de yaptığı yemeği doğru şekilde pazarlamayı öğretiyoruz. Bugünün gastronomi dünyasında doğru yemek kadar doğru pazarlama ve iş planı da büyük önem taşıyor. Pazarlamanın, gastronomi ve aşçılık eğitimlerinden çok önemli bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru ekip, doğru iş.” dedi.

Pazarlama dünyası İstanbul'da bir araya geldi - 3

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa şampiyonu olan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli konuşmasında, “Sporcular olarak ekranda bir kişi ya da takım gördüğünüzde tüm başarının o kişi veya takımda olduğunu görebiliyoruz. Fakat arka planda teknik ekibinden lojistiğine, sportif ekipten sağlık ekibine çok büyük bir yapıyla hareket ediyoruz. Pazarlama ve iletişim de bu ekiplerin başında yer alıyor. Bu ekiplerin sayesinde daha geniş kitlelere adımızı ve başarılarımızı duyurabiliyoruz. Sponsorlarımız da bu hikayenin arkasındaki bir diğer önemli mimarlar. Sponsorlarımızın destekleriyle müsabakanın içinde yer alıyoruz. Bir başarı yakaladığımızda ve şampiyon olduğumuzda onlar da şampiyon olmuş gibi hissediyor. Biz ekip olarak, sponsorlarımızla bayrağımız ve ülkemiz için her şeyi yapmaya hazırız.” dedi.

Zorlu PSM’de gün boyu 1000’in üzerinde sektör profesyonelini ağırlayan İstanbul Marketing Summit, Aralık ayında 3 gün sürecek olan etkinliğine hazırlanıyor.

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